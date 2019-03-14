taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47055
Euro
6.19445
Altın
1298.795
Borsa
102602.45
Gram Altın
228.409

Ara Güler'in fotoğraf kitabı açık artırmaya çıktı

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in çalışmalarının yer aldığı kitabı açık artırmaya çıktı. Birçok ünlü isim kitabı almak istiyor.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 12:04..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş
Ara Güler'in fotoğraf kitabı açık artırmaya çıktı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında vefat eden efsane fotoğrafçı Ara Güler'in binlerce kare içerisinden seçtiği 55 adet İstanbul fotoğrafı, kitap haline getirildi.

65 kilogram olan ve sadece bir adet üretilen kitap, 17 Mart'ta Antik A.Ş.'deki müzayedede sahibini bulacak.

100 sayfalık esere sahip olmak isteyen isimler arasında ise Koç ve Sabancı Aileleri'nin yanı sıra Tarkan, Derin Mermerci ve Engin Altan Düzyatan gibi isimler de var.

GELİR GENÇ FOTOĞRAFÇILARA GİDECEK

Kitaba sahip olan kişi, Ara Güler'in özel notu ile imzasının da yer aldığı kitaba sahip olarak sanatçının anısını yaşatacak. Kitaptan elde edilecek gelir ise genç fotoğrafçılara destek amacıyla kullanılacak.

Ara Güler'in fotoğraf kitabı açık artırmaya çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

108
Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

62
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

133
Meral Akşener'in Trabzon mitingi

Meral Akşener'in Trabzon mitingi

267
Kuzey Kore'de seçim sonucu

Kuzey Kore'de seçim sonucu

54
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

46
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir