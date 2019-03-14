Ara Güler'in fotoğraf kitabı açık artırmaya çıktı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında vefat eden efsane fotoğrafçı Ara Güler'in binlerce kare içerisinden seçtiği 55 adet İstanbul fotoğrafı, kitap haline getirildi.

65 kilogram olan ve sadece bir adet üretilen kitap, 17 Mart'ta Antik A.Ş.'deki müzayedede sahibini bulacak.

100 sayfalık esere sahip olmak isteyen isimler arasında ise Koç ve Sabancı Aileleri'nin yanı sıra Tarkan, Derin Mermerci ve Engin Altan Düzyatan gibi isimler de var.

GELİR GENÇ FOTOĞRAFÇILARA GİDECEK

Kitaba sahip olan kişi, Ara Güler'in özel notu ile imzasının da yer aldığı kitaba sahip olarak sanatçının anısını yaşatacak. Kitaptan elde edilecek gelir ise genç fotoğrafçılara destek amacıyla kullanılacak.