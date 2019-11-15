Ara tatil döneminde ücret alan servis şoförünü vurdu

Karaman İl Özel İdaresi'nde işçi olarak çalışan Hüseyin Konurat, halı sahadayken lise öğrencisi oğlunu okula taşıyan servisin şoförü Nasuh Fındıklı ile karşılaştı.

Konurat ve Fındıklı arasında servis ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Konurat, tabancayla Fındıklı'ya ateş ederek omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan Fındıklı, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fındıklı'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"FAZLA PARA ALDIĞI İÇİN VURDUM"

Otomobiliyle kaçan Konurat ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Konurat'ın ilk ifadesinde Fındıklı'yı okulların 'ara tatil' döneminde de ücret almak istemesi nedeniyle çıkan kavgada vurduğunu söylediği belirtildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Konurat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konurat, adliyeden çıkartıldığı sırada gazetecilerin 'Neden vurduğunuz?' soruna ''Fazla para aldığı için vurdum.'' cevabını verdi.