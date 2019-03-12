Arabada, kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç baraja uçtu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana olayda, M.D. isimli genç, amcasının aracı ile yola çıktı. Seyir halindeyken kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç, iddiaya göre sinir krizi geçirdi.
SEVGİLİSİNE SİNİRLENİP ARACINI BARAJA SÜRDÜ
Yolda kız arkadaşı ile telefonda konuşan M.D., 10 SU 124 plakalı otomobil ile Çaygören Barajı kenarına geldi.
SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
Telefonda ne konuştuğu öğrenilemeyen genç, aracını baraja sürerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiyenin dalgıç ekipleri, uzun uğraşılar sonrası aracı ve M.D.’nin cansız bedenini sudan çıkardı.
Olayla ilgili tahkikat sürerken, M.D.’nin cenazesi otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.