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Arabada, kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç baraja uçtu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kız arkadaşı ile telefonda tartışan genç, otomobili baraj gölüne sürdü. Dalgıç ekipleri uzun çalışmalar sonucu, gencin cansız bedenini sudan çıkardı.

İHA | 12.03.2019 - 10:54..
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana olayda, M.D. isimli genç, amcasının aracı ile yola çıktı. Seyir halindeyken kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç, iddiaya göre sinir krizi geçirdi.

SEVGİLİSİNE SİNİRLENİP ARACINI BARAJA SÜRDÜ

Yolda kız arkadaşı ile telefonda konuşan M.D., 10 SU 124 plakalı otomobil ile Çaygören Barajı kenarına geldi.

Arabada, kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç baraja uçtu

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Telefonda ne konuştuğu öğrenilemeyen genç, aracını baraja sürerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiyenin dalgıç ekipleri, uzun uğraşılar sonrası aracı ve M.D.’nin cansız bedenini sudan çıkardı.

Olayla ilgili tahkikat sürerken, M.D.’nin cenazesi otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Arabada, kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç baraja uçtu

Arabada, kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç baraja uçtu

Arabada, kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç baraja uçtu

Arabada, kız arkadaşıyla telefonda tartışan genç baraja uçtu

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