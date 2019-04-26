Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’den çıkış yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Irak uyruklu bir şahsın yaptığı araçta x-ray taraması yaptı.

MOTORUN İÇERİSİNDE 33 PAKET ÇIKTI

Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramada, köpeklerin aracın motor bloğuna tepki göstermesi üzerine motorun sökülmesine karar verildi. Motor bloğunu oluşturan bazı parçaların iç kısmına gizlenmiş 33 paket tespit edildi.

11 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYA EL KOYULDU

Yapılan analizde eroin olduğu anlaşılan 2 milyon 280 bin lira değerindeki 11 kilogram 398 gram uyuşturucuya el konuldu.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, tüm faillerin bulunması için soruşturmaya detaylı olarak devam ediliyor.

Edirne'de araba motorunda 11.4 kilogram eroin yakalandı ViDEO





