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Araba taşıyan yük gemisi ABD açıklarında alabora oldu

Georgia eyaleti açıklarında, otomobil taşıyan bir kargo gemisi battı.

AA | 09.09.2019 - 12:13..
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Güney Koreli bir kargo gemisi, Georgia sahilinin açıklarında yan yattı.

Araba taşıyan yük gemisi ABD açıklarında alabora oldu

20 KİŞİ KURTARILDI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Gemide bulunan 24 kişiden 20’sinin kurtarıldığı, 4 kişinin ise arandığı belirtildi. Aranan 4 kişinin de makine dairesinde çalışan işçilerin olduğu da belirtildi.

Yük gemisi ABD açıklarında alabora oldu VİDEO

BAKANLIK OLAYI TAKİP EDİYOR

Arama kurtarma faaliyetini, şirket yetkilileri ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan görevlilerin takip ettiği açıklandı. Ayrıca kurtarma anına ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Araba taşıyan yük gemisi ABD açıklarında alabora oldu

Araba taşıyan yük gemisi ABD açıklarında alabora oldu

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