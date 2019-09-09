Araba taşıyan yük gemisi ABD açıklarında alabora oldu

Güney Koreli bir kargo gemisi, Georgia sahilinin açıklarında yan yattı.

20 KİŞİ KURTARILDI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Gemide bulunan 24 kişiden 20’sinin kurtarıldığı, 4 kişinin ise arandığı belirtildi. Aranan 4 kişinin de makine dairesinde çalışan işçilerin olduğu da belirtildi.

Yük gemisi ABD açıklarında alabora oldu VİDEO



BAKANLIK OLAYI TAKİP EDİYOR

Arama kurtarma faaliyetini, şirket yetkilileri ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan görevlilerin takip ettiği açıklandı. Ayrıca kurtarma anına ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.