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Arabada bırakılan telefon patladı

Aksaray'da otomobil içerisine bırakılan telefon, bomba gibi patlayarak yangına neden oldu.

İHA | 13.07.2019 - 12:24..
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Pamucak Mahallesi'nde Erhan Amaç’a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, aracın ön camı da kırıldı.

Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek müdahale etti.

Mahallelinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Arabada bırakılan telefon patladı

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekipleri araç içerisinde patlayan cep telefonunu bulurken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arabada bırakılan telefon patladı

Arabada bırakılan telefon patladı

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