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Arabada yangın çıkınca alevler samanlığa sıçradı

Konya'da bir otomobilde çıkan yangın, samanlığa sıçrayarak büyüdü. Olay can kaybı yaşanmadan atlatılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

İHA | 07.01.2019 - 17:29..
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Beyşehir’e bağlı Doğanbey Mahallesi’nde, yerleşim merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Kayalı mevkisinde ikamet eden Osman Arınç’a ait evin bitişiğindeki kapalı deposunda bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SAMANLIĞA YAYILDI

Yangın, kısa sürede kapalı depo ile bitişiğindeki samanlığa da sıçradı.
Yangın ihbarı üzerine adrese, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları ve KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Beyşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle yangına müdahale etti.

Arabada yangın çıkınca alevler samanlığa sıçradı

HAYVANLAR CANLI OLARAK AHIRDAN ÇIKARTILDI

İtfaiyenin müdahalesi sırasında, Osman Arınç’a ait evin deposunda bulunan traktörler dışarıya çıkarılarak, yanmaktan kurtarıldı. Ahırda bulunan hayvanlar da vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarılarak telef olmaktan kurtuldu. Yangının eve ve bitişiğindeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun gayret gösteren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, belediyeye ait iş makineleri de kepçelerle depo ve samanlığa müdahale etti.

Yangın, uzun uğraşların ardından ev ve çevresindeki diğer yapılara sıçramadan söndürülerek, kontrol altına alındı.

Arabada yangın çıkınca alevler samanlığa sıçradı

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALDE

Depoda bulunan ve söndürme çalışmaları sırasında enkaz altında kalan otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği, depodaki malzemelerle samanlıktaki balyaların da zarar gördüğü bildirildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği, sonrasında da adreste enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Arabada yangın çıkınca alevler samanlığa sıçradı

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