Arabamızı kara kıştan korumanın yolları

Türkiye aralık ayı itibarıyla kara kışa girdi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde başlayan kar yağışları, birçok kazayı beraberinde getirdi.

Kış mevsimi, insanları olduğu kadar otomobilleri de zorlar. Dolayısıyla arabalar da insanlar gibi yeni tedbirler ister. Peki, bu kış şartlarında arabamızı korumak için ne gibi önemler alabiliriz.

• KIŞ LASTİĞİ

Otomobillerde ilk akla gelen ve en önemli tedbirlerden birisi kış lastiğidir. Her ne kadar lastik firmaları, dört mevsim lastik adı altında pazarlama yapsa da doğru olan kışın kış lastiği, yazın yaz lastiğini takmaktır.

• ARAÇ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Arabanızın standart (kilometre) bakımlarını yaptırmayı ihmal etmeyin. Özellikle kış aylarında bakıma götürmeniz şart. Kışlık bakımı yaptırmamak, güvenli sürüşü engeller, yakıt tüketimini ve kaza riskini artırır.

• ANTİFİRİZ VE YAĞ BAKIMI

Antifiriz, araba motorunu -40 dereceye kadar koruyacaktır. Fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Yağ filtresi 5 bin kilometrede bir değiştirilmelidir.

• DONMUŞ ARACI İTTİREREK, VURDURARAK ÇALIŞTIRMAYIN

Özellikle akü problemlerinde sık sık halk arasında “vurdurma” diye tabir edilen araç motorunu çalıştırma şekli, donmuş arabaya yapılmamalı.

Araçların, soğuk ve kötü hava şartlarında zor çalışmasının veya hiç çalışmamasının önüne bazı tedbirler alarak geçebiliriz. Motorun; bozuk rölanti ve avans ayarı, stop etme, düşük güç gibi sürüş problemleri varsa iyi bir serviste mutlaka ayarlatılmalıdır.

• YAKIT DEPOSUNUN DONMASI BİR ŞİŞE KATIK İLE ÖNLENEBİLİR

Yakıt sistemindeki nemin donmasını önlemek için, depoya ayda bir kez, bir şişe buz önleyici katık eklenmesi gerekir.

• BENZİN DEPOSUNU YARIDAN FAZLADA TUTUN

Benzin alırken olabildiğince fazla yakıt almaya özen gösterin. Dolu duran yakıt deposu, çetin kış şartlarında yakıt borularının donmasını önleyecektir.

• AKÜ BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ

Aküleri, kışın oldukça zor bir görev beklemektedir. Soğuk motoru çevirmek için çok daha fazla enerji gerektiği için en kısa zamanda aküler kontrol ettirilmelidir. Zayıfsa şarj ettirilmeli veya eski ise değiştirilmelidir. Pratik bakım olarak, kutupları ve kablo başları tel fırça ile fırçalanmalı, tüm yüzeyleri temizlenip, bağlantıları sıkılmalıdır. Akünün içerisindeki sıvı seviyesi kontrol edilmeli, eksikse saf su eklenmelidir.

Tabii, bunlar sizin alabileceğiniz tedbirlerden sadece birkaçı. Ancak unutmayalım, sorunsuz bir sürüş geçirmeniz, diğer sürücülerin de alacağı tedbirlere bağlıdır. İyi bakılan bir araç sizi asla yarı yolda bırakmaz.