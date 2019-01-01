Arabanın çarpmasıyla savrulan adam nehre düşüp öldü

Yusufeli-Artvin karayolu, Ahlat mevkiinde ilçeden evine gitmek için yol kenarında yürüyen Mehmet Alkan'a, seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç çarptı.

ÇORUH NEHRİNE DÜŞTÜ

Alkan, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metrelik yükseklikten, yolun alt kısmında yer alan Çoruh Nehri'ne düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CESEDİ KAYALIKLAR ARASINDA GÖRÜLDÜ

Ekipler, gece boyu sürdükleri arama kurtarma çalışmalarında sonuç alamadı. Sabah saatlerinde ekiplerce yeninden başlatılan arama çalışmalarında Alkan'ın cansız bedeni, nehirde kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

DALGIÇ EKİPLERİ CANSIZ BEDENİ OLDUĞU YERDEN ÇIKARDI

AFAD ve dalgıç ekipleri Alkan'ın cansız cesedinini bulunduğu yerden çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından, Alkan'ın cansız cesedini, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olaya karışan araç ve sürücünü yakalamak için de çalışma başlattı.