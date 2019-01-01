taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2714
Euro
6.07
Altın
1282.53
Gram Altın
217.415

Arabanın çarpmasıyla savrulan adam nehre düşüp öldü

Eve dönmek için yol kenarında yürüyen Mehmet Alkan'a araba çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle uçan adam Çoruh Nehri'ne düşerek can verdi.

DHA | 01.01.2019 - 13:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yusufeli-Artvin karayolu, Ahlat mevkiinde  ilçeden evine gitmek için yol kenarında yürüyen Mehmet Alkan'a, seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç çarptı.

ÇORUH NEHRİNE DÜŞTÜ

Alkan, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metrelik yükseklikten, yolun alt kısmında yer alan Çoruh Nehri'ne düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arabanın çarpmasıyla savrulan adam nehre düşüp öldü

CESEDİ KAYALIKLAR ARASINDA GÖRÜLDÜ

Ekipler, gece boyu sürdükleri arama kurtarma çalışmalarında sonuç alamadı. Sabah saatlerinde ekiplerce yeninden başlatılan arama çalışmalarında Alkan'ın cansız bedeni, nehirde kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

Arabanın çarpmasıyla savrulan adam nehre düşüp öldü

DALGIÇ EKİPLERİ CANSIZ BEDENİ OLDUĞU YERDEN ÇIKARDI

AFAD ve dalgıç ekipleri Alkan'ın cansız cesedinini bulunduğu yerden çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından, Alkan'ın cansız cesedini, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olaya karışan araç ve sürücünü yakalamak için de çalışma başlattı.

Arabanın çarpmasıyla savrulan adam nehre düşüp öldü



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

26
Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

96
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

379
İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

99
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

58
Alan Carvalho'nun alacağı ücret

Alan Carvalho'nun alacağı ücret

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir