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Arabasını II.Dünya Savaşı konseptine uyarladı

Dedesinden dinlediği 2.Dünya Savaşı anılarından etkilenen bir tasarımcı Volkswagen Beetle’nı Volkswagen Kübelwagen tarzında bir arabaya dönüştürdü.

Özel İçerik | 03.01.2019 - 11:22..
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DEDESİNDEN ETKİLENEN MODİFİYECİ

1939-1945 yılları arasında Avrupa merkezli olmak üzere Dünya'nın birçok yerinde yaşanan 2.Dünya savaşının, belgeselleri ve görüntüleri hala akıllarda. Bir tasarımcı ise o belgeseller ile birlikte savaş gazisi olan dedesinin anılarından fazlasıyla etkilenmiş gözüküyor.

Arabasını II.Dünya Savaşı konseptine uyarladı

2.Dünya savaşı konsetpini yeni model Volkswagen beetle ile günümüze uyarlayan çılgın tasarımcı, arabanın heryerini savaşa konseptine göre hazırladı.

Arabasını II.Dünya Savaşı konseptine uyarladı

BALKENKREUZ RUHU GERİ DÖNDÜ

Araca bakınca Alman ordusunda kullanılan düz yeşil renkli kaplama ve Balkenkreuz esintileri görebiliyoruz. Kazma kürek motifleri de eklenen araçta bir adet oyuncak makinalı tüfek mevcut. Tüfek özenle kamufule edilirken göze çarpan diğer detay ise yedek lastik ve eski model cantlar.

Arabasını II.Dünya Savaşı konseptine uyarladı

273 BİN KİLOMETRE'DE

2,0 litre benzinli motora sahip 2000 Beetle Cabrio’da düşman kuvvetlerini sinirlendirebilecek kadar yüksek sesli bir alarm sistemi de mevcut.  Kilometre sayacı 273 bin kilometre’de olmasına rağmen aracı almak için tasarımcıyı arayanların sayısı bir hayli fazla.

Arabasını II.Dünya Savaşı konseptine uyarladı

''POLONYA'YI İSTİLAYA HAZIRIM''

Tasarımcı, Volkswagen beetle ile Polonya’yı istila etmeye hazırım yazısıyla gündeme gelsede, amacının eski günlerin ruhunu yaşatmak ve oyuncak olarak garajda sergilenmesi olduğunu söylüyor.

Arabasını II.Dünya Savaşı konseptine uyarladı

Görenleri ve özellikle yaşlı insanları eski günlere götüren bu savaş arabası şimdilik satılık değil.

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