Arabasını kirletmesin diye köpeği sürükledi

Kırklareli'de C.Ç., dün otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeğini götürürken, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepkiye yol açtı.

'MESAFE KISAYDI' AÇIKLAMASI

Kentte, hayvanseverlerin başvurusu üzerine polis, C.Ç.'yi yakaladı. C.Ç. polisteki ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu belirterek, götürdüğü mesafenin kısa olduğunu öne sürdü.

"OTOMOBİLE ZARAR VERMESİN DİYE YAPTIM"

C.Ç., "Otomobilin deri koltuklarına zarar vermesin diye böyle bir yola başvurdum. Büyük bir hata yaptığımı sonradan anladım. Herkesten ve hayvanseverlerden özür dilerim. Köpeğimi çok seviyorum, büyük bir yanlış yaptım." dedi.

Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza İZLE

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü C.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 TL idari para cezası uyguladı. Kırklareli Valiliği de olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan aracın arkasına köpeğin bağlanarak, eziyet edilmesi olayı ile ilgili gerekli incelemeler tamamlanmıştır. Olayı yapanlar bulunmuş, haklarında yasal işlemler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"ARABADA ÇOCUK OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUK"

Cezayı yedikten sonra farklı bir ifade veren C.Ç., "Aracımdaki deri koltukları zarar vermesi için değil, çocuğa rahatsızlık verdiği için kısa bir süre böyle götürdüm. Daha sonra çocuğu başka bir araca alıp, köpeğimi de arabama alıp, yolumuza devam ettik. Bu kötü görüntü için özür diliyoruz." diye konuştu.