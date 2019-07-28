Arabayla 3 metre yükseklikten site bahçesine uçtu

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HDP, PKK'nın katlettiği çocukların ailesini ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindekiler, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'nın mayınlı saldırısında hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyareti yaptı.