S .Arabistan'dan hac ve umre ziyaretleri dışında ilk kez vize

Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan S. Arabistan, ham petrol azalınca para getirecek yeni kaynaklara yöneliyor...

Suudi Arabistan Turizm Kurulu Başkanı Ahmed el-Hatip, ülkeyi turizme açmak turist vizesi vermeye başlanacağını belirtti.

Vizelerin Suudi Arabistan büyükelçilik ve konsolosluklarının yanında ülke havaalanları ve giriş kapılarından da alınabileceğini kaydeden Hatip, geçerliliğinin veriliş tarihinden itibaren 360 gün ve ülkede kalma süresinin üç ay olacağını, bir yıl boyunca 180 günden fazla olamayacağını söyledi.

MÜSLÜMAN OLMAYAN TURİSTLER DE GELEBİLİR

Hatip, gayrimüslim turistlerin Mekke ve Medine'ye girmeleri, yalnız iseler 18 yaşından küçük turistlerin ülkeye girmeleri ile turist vizesinin tedavi, hac ve umre gibi ziyaretler için kullanılmasının yasak olduğuna dikkati çekti.

PETROL BİTİYOR YENİ KAYNAK TURİZM

Hatib, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü oluşturan turizm gelirinin oranının 2030'a kadar yüzde 10'a yükseltilmesinin hedeflendiğini ve Suudi Arabistan'ın dünya genelinde turist kabul eden ilk beş ülkeden biri olacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan, 2014 yılı ortalarında ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından ekonomik reform program vizyonunun parçası olarak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor.

Suudi Arabistan, bugüne kadar sadece hac ve umre ile iş için ülkeye gitmek isteyenlere vize veriyordu. Kısa süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize verilmeye başlanmıştı.