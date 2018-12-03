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Araç anahtarı şeklinde terazi ele geçirildi

Bursa'da uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar sonucu operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alınırken, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi bulundu.

DHA | 03.12.2018 - 15:42..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuştucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, WhatsApp ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Araç anahtarı şeklinde terazi ele geçirildi

BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düğmeye basan ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi, 100 gram metamfetamin, 40 gram esrar, bir miktar bonzai ve çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi.

Araç anahtarı şeklinde terazi ele geçirildi

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin polise yakalanmamak için anahtar şeklinde terazi kullandıkları kaydedildi. Gözaltına alınan G.Ö., M.P., S.T., M.G., K.G., H.V. ve E.A., haklarında uyuşturucu ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri görüntü alan basın mensuplarına "Adaletin bu mu?" diye tepki gösterdi.

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