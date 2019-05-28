Van'da otomobil bagajında yolculuk yapan dana

Van'da bir sürücü, otomobilin arkasına yüklediği danayla yolculuk yaptı. O görüntüler akıllara 2002'de görüntülenen ve Türkiye'de çok konuşulan 'Dana Ferhat'ı getirdi.

DANA'NIN BAGAJDA YOLCULUĞU

Sivas'ta 2002 yılında otomobilin arka koltuğunda veterinere götürülen Dana Ferhat'ın fotoğrafı Türkiye'de gündem olmuştu. Van'dan Erciş istikametine seyir halinde olan hafif ticari kamyonetin arka kısmına yerleştirdiği dana ile seyir halinde olan sürücü objektiflere böyle yansıdı.

Araç bagajında yolculuk yapan dana



