Tır çeken robot köpekler

Geçtiğimiz günlerde Atlas ve Spot'un yeni kabiliyetleri hakkında videolar paylaşan firma, robot köpek olarak geçen “Spot” ile alakalı yeni bir video daha paylaştı.

Söz konusu videoda spot robotlar kızak çeker gibi bir tırı hareket ettiriyor.

DÖRT BACAKLI ROBOT KÖPEKLER TIR ÇEKTİ

Boston Dynamics'in ürettiği bu dört bacaklı robotlar, devasa bir kamyonu durmuş haldeyken taşıyor. Birkaç robotun bir araya getirilerek oluşturulan robot düzeneği, tonlarca ağırlıktaki araca karşı olan direncini de kanıtlıyor.

Robot köpeklerden gövde gösterisi- VİDEO