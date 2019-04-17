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Tır çeken robot köpekler

İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarımında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan Boston Dynamics, bu kez de muhteşem robotlarıyla büyük bir tır çekti.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 11:22..
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Geçtiğimiz günlerde Atlas ve Spot'un yeni kabiliyetleri hakkında videolar paylaşan firma, robot köpek olarak geçen “Spot” ile alakalı yeni bir video daha paylaştı.

Söz konusu videoda spot robotlar kızak çeker gibi bir tırı hareket ettiriyor.

DÖRT BACAKLI ROBOT KÖPEKLER TIR ÇEKTİ

Boston Dynamics'in ürettiği bu dört bacaklı robotlar, devasa bir kamyonu durmuş haldeyken taşıyor. Birkaç robotun bir araya getirilerek oluşturulan robot düzeneği, tonlarca ağırlıktaki araca karşı olan direncini de kanıtlıyor.

Robot köpeklerden gövde gösterisi- VİDEO

Tır çeken robot köpekler

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