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Araç durdurmak için yola çıkan polise otomobil çarptı

Konya'da anons gelmesi üzerine seyir halindeki bir aracı durdurmak üzere yola çıkan polise, araba çarptı. Aracın sürücüsü karakola götürülürken, polis tedavi altına alındı.

İHA | 13.03.2019 - 10:16..
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Konya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Mahmut Taşdemir, telsizden geçen bir anons üzerine, Konya Adliyesi istikametinden Mobilyacılar Sanayi istikametine seyir halinde olan bir aracı kontrol için durdurmak üzere emniyet binasından caddeye çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu sırada yolda seyir halinde olan M.S. idaresindeki 42 KK 044 plakalı otomobil, Komiser Yardımcısı Taşdemir’e çarptı. Çarpmasının etkisiyle yol kenarına savrulan polis memurunu gören diğer polisler, ambulans çağırdı. Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç durdurmak için yola çıkan polise otomobil çarptı

İNCELEME BAŞLATILDI

Burada tedavi altına alınan Mahmut Taşdemir’in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Araç durdurmak için yola çıkan polise otomobil çarptı

Araç durdurmak için yola çıkan polise otomobil çarptı

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