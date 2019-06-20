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Araç içi kamerasından makas terörü

TEM otoyolunda araçların arasından defalarca makas atarak ilerleyen sürücü, iki aracın arasından kıl payı geçti. O anlarda attığı sevinç çığlığı ise kameraya yansıdı.

İHA | 20.06.2019 - 09:58..
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İstanbul’da E-5 karayolu, TEM otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille, zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI...

Defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, şov uğruna hem kendi canını hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi.

Araç içi kamerasından makas terörü VİDEO

TRAFİK POLİSLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Yol ayrımına geldiğinde de iki aracın arasından kıl payı makas atarak geçen maganda, attığı sevinç çığlıklarını araç içi kamerasıyla kayıt altına aldı.

Magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

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