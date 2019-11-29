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Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

Yeni geliştirilen yapay zeka, sigara içen veya telefonla konuşan sürücüleri anında algılıyor.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 12:12..
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Avrupa Birliği'nin hazırladığı yeni bir tasarıya göre, 2022 yılının ortalarından itibaren bütün yeni otomobillerin, sürücünün dikkatinin dağılıp dağılmadığını tespit edebilen özel izleme sistemleriyle donatılması gerekiyor.

Bu tasarıyı göz önüne alan  Eyesight şirketi, cep telefonu kullanan veya sigara içen sürücüleri tespit edebilen, yapay zekalı yeni bir izleme sistemi geliştirdi.

eyesig

SÜRÜCÜNÜN HER HAREKETİNİ KONTROL EDİYOR

Eyesight şirketinin geliştirdiği sürücü izleme sistemi; sürücünün kafa hareketlerini, göz kırpma hızlarını, göz açıklıklarını ve bakış yönünü tespit edebilmek için kızlötesi sensörleri kullanıyor.

Yolculuk sırasında sürekli olarak sürücüyü izleyen sistem, sürücünün uykusu geldiğinde veya dikkati dağıldığında anında devreye giriyor.

yapay zeka

YETKİLİ KİŞİLERE ANINDA UYARI GİDİYOR

Eyesight Pazarlama Başkan Yardımcısı Liat Rostock, otomobil sahiplerinin de bu sistem sayesinde uyarılacağını belirtti. Örneğin akaryakıt tankeri şoförü, arabanın içinde sigara içerse, çalıştığı şirkete anında uyarı gidecek. Aynı zamanda genç sürücüler araba kullanırken sigara içerse veya telefonla konuşursa, ebeveynleri anında haberdar olabilecek.

Eyesight, yeni teknolojisini şimdiden otomıbil şirketlerine satmaya başladı. Ayrıca bir ABD otomobil şirketi ile 15 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalandı. Şirket, sistemin ayrıntılı özelliklerini ise 2020 Ocak ayındaki CES fuarında gösterecek.

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Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyorAraç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

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