Araç içinde silahla oynarken kuzenini vurdu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki kuzen alkol aldıkları araç içerisinde yanlarında bulunan tabancayla oynamaya başladı.

A.S.K. ve S.K'nın kurcaladığı silah ateş aldı. S.K.'nın elinde ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki A.S.K.'ya isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan A.S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Nurdağı Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.S.K, hayatını kaybetti.





KAÇAN KUZEN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan amca oğlu S.K, ise Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince yapılan titiz çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.