Araç içindeki çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı

Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Ferhatbostan Mahallesi'nde sokak içerisinde park halinde bulunan otomobilde, M. K. ve Y. K.'nin bulunduğu sırada patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.





2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Sivas belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlamada otomobilde bulunan 2 gencin yaralandığını tespit etti. Yaralılar Sivas Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

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PATLAMA ANI KAMERADA

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde otomobilin içinin şiddetli bir şekilde patladığı ve patlama esnasında 2 kişinin otomobilden kendini dışarı attığı görüldü. Patlamanın etkisi ile otomobilin camları kırıldı.



