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Araç içindeki çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı

Sivas'ta bir otomobilde çakmak gazı patladı, 2 genç otomobilin içerisindeki patlama sonrası ölümden döndü. Patlama anı kameralara yansıdı

İHA | 13.06.2019 - 04:24..
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Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Ferhatbostan Mahallesi'nde sokak içerisinde park halinde bulunan otomobilde, M. K. ve Y. K.'nin bulunduğu sırada patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Araç içindeki çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Sivas belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlamada otomobilde bulunan 2 gencin yaralandığını tespit etti. Yaralılar Sivas Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Araç içindeki çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı

Araç içindeki çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı VİDEO


PATLAMA ANI KAMERADA

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde otomobilin içinin şiddetli bir şekilde patladığı ve patlama esnasında 2 kişinin otomobilden kendini dışarı attığı görüldü. Patlamanın etkisi ile otomobilin camları kırıldı.

Araç içindeki çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı

Araç içindeki çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı

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