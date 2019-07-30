Araç lastiğine esrar gizleyen şahıs teslim oldu

1 Ölümünden 46 yıl sonra bir J.R.R. Tolkien eseri: Beren ile Luthien Yüzüklerin Efendisi gibi inanılmaz hayal gücünün ürünlerini ortaya koyan Tolkien’in daha önce yayınlanmamış olan Beren ile Luthien adlı eseri orta dünya insanlarını yeniden bir araya getirecek…

2 Erzurumlular bahçelerine giren ayılardan dolayı tedirgin Erzurum'da bahçesine giren ayı tarafından saldırıya maruz kalan Hamza Maral, korkusundan dolayı bahçesine giremiyor.

3 Xiaomi'nin oyun telefonu Black Shark 2 Pro tanıtıldı Xiaomi, geçtiğimiz mart ayında tanıttığı oyuncu telefonu Black Shark 2'nin daha geliştirilmiş bir sürümü olan Black Shark 2 Pro'yu duyurdu.

4 CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde akraba atamaları Belediye şirketine kendisini müdür yapan Lütfü Savaş, kardeşini özel kalem müdürü diğer kardeşini ise saha şefi yaptı.

5 Oğuz Haksever bir mektupla NTV'ye veda etti Haber spikeri Oğuz Haksever, NTV'ye veda ettiğini kaleme aldığı mektupla duyurdu. Haksever, "Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa, beni affetmelerini diliyorum." dedi.

6 Kanada'da otoyol çöktü Son iki aydır etkili olan şiddetli yağışlar, tehlike yaşatmaya devam ediyor.