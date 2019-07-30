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Araç lastiğine esrar gizleyen şahıs teslim oldu

İlçede gerçekleşen olayda, pişman olan uyuşturucu tüccarı emniyet güçlerine suçunu itiraf etti.

İHA | 30.07.2019 - 17:08..
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Elazığ Kovancılar ilçesinde aracının lastiklerine 7 kilo 440 gram esrar gizleyen şüpheli, pişman olup sevkiyat yapmadan gidip polise teslim oldu.

PİŞMAN OLDU

İlçede yaşayan H.K., İzmir’e götürmek için temin ettiği esrarı aracının lastiklerine gizlettirdi.

Daha sonra pişman olan H.K., sevkiyatı gerçekleştirmeden aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Araç lastiğine esrar gizleyen şahıs teslim oldu

ESRARLARA EL KONULDU

Polis aracın lastiklerinde ve stepnesinde yaptığı aramada, 2 kilo 90 gram toz ve 5 kilo 350 gram kıyılmış olmak üzere toplam 7 kilo 440 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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