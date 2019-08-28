Araç lastiğine hava basma kavgası kamerada

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki benzin istasyonuna gelerek aracının lastiğine hava basmak isteyen iki şahıs arasında, tartışma çıktı.

Tartışmada şahıslardan biri karşısındakini sakinleştirip uzaklaşmaya çalıştı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bir türlü sakinleşmeyen şahıs, karşısındaki adamı itince kavga çıktı. Kavgada eşinin gözleri önünde yumruk darbesi alan şahıs yere düştü. Yerde de tekme ve yumruk darbesi alan şahıs baygınlık geçirdi.

Gaziantep’te hava basma kavgası İZLE

RAHAT RAHAT İZLEDİLER

Kavga sırasında araçta oturan kadın, eşinin bayıldığını görünce koşarak yanına gitti. Daha sonra arabaya dönen kadın, cep telefonunu çıkarıp ambulansa haber verdi. O sırada çevrede bulunanların olayı rahat tavırlarla izlemesi gözlerden kaçmadı. Kısa süre sonra ayılan şahıs, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Polis ekipleri her iki şahsı da emniyete götürdü.