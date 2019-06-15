Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

1 AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı Avrupa Birliği'nden Brexit süreci üzerine müzakere edilebilecek tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından AB’ye sunulan Brexit anlaşması olduğu açıklaması yapıldı.

2 Trump'ın bayrak pozu alay konusu oldu Sosyal medya kullanıcıları, Beyaz Saray’ın Twitter hesabında yayınlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD bayrağına sarılırken çekilen fotoğrafla dalga geçti.

3 10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi Akdeniz'e komşu ülkelerle uluslararası aktörlerin bölgede yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri, Doğu Akdeniz enerji denkleminde yeni dengelerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

4 Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan askerin naaşı bulundu 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ve birliğine dönmeyen Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi.

5 Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini" söyledi. Macron, "AB bu konuda zayıflık göstermeyecek" dedi.

6 İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda On binlerce kadın, 'eşit işe eşit ücret' talebi başta olmak üzere kadına karşı şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı ülke genelinde grev başlattı.