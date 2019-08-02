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Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.

İHA | 02.08.2019 - 01:46..
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Karabük’te Safranbolu Devlet Hastanesinde birim amiri olan Sami Demirsoy (54) ile komşusu Semih Balkaya (41) arasında araç park etme yüzünden sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Balkaya, evinden aldığı av tüfeği ile tartıştığı komşusuna 3 el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Demirsoy boynundan yaralandı.

HASTANEYE AYAKTA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, boynundan yaralanan ve özel aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirsoy boynunu tutarak hastaneye giriş yaptı. Demirsoy’a ilk müdahale olay yerinde sağlıkçı olan kızı tarafından yapıldığı öğrenildi. Boynundan yaralandığı için hastanede tedavi altına alınan Demirsoy’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi alırken, komşusunu av tüfeği ile vuran Semih Balkaya olay yerinin iki sokak ötesinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

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