Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 ölü

Bir kumru, araç trafiğinin en yoğun olduğu caddede bulunan trafik lambasının üstüne yuva yaptı.

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İki üniversite bitiren genç bakır işliyor

Gaziantep'te yaşayan ve , iki üniversite bitirmesine rağmen baba mesleği olan bakır işleme ustalığını tercih eden genç, yaptığı bakır ürünleri Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına ihraç ediyor.