Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında yoldan çıkıp ağaca çarpan ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
YOLDAN ÇIKIP AĞACA ÇARPTI
Mustafa Yılar (34) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray’dan Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı.
Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca çarptı ViDEO
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yılar ile birlikte Savaş Yılar (28) ve Merve Öksüz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.