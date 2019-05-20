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Beşiktaş'ta şoför, aracı çekilince otomobilinin üzerine çıktı

Korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut S., aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi.

DHA | 20.05.2019 - 13:17..
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Mesut S. tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi.

Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı.

ARACININ ÇEKİLECEĞİNİ ANLAYINCA ÜZERİNE ÇIKTI

UBER aracıyla korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen Mesut S., öğle saatlerinde Levent'ten aldığı Rus yolcuyla Etiler yönüne seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracının bağlanacağını anlayan sürücü, aracının üzerine çıkarak polise direndi. 15 dakika boyunca polisin tüm uyarılarına rağmen araç üzerinden inmeyen Mesut S., aracıyla birlikte çekiciye yüklendi.

Beşiktaş'ta şoför, aracı çekilince otomobilinin üzerine çıktı

Beşiktaş'ta şoför aracı çekilince otomobilinin üzerine çıktı

ŞOFÖRLE BERABER ÇEKİCİYE YÜKLENEN ARACA 10 BİN LİRA CEZA

Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildi. Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle ehliyetine de el konuldu. Araç ise 2 aylığına bağlandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beşiktaş'ta şoför, aracı çekilince otomobilinin üzerine çıktı

"HAKSIZ YERE ARACIMI BAĞLIYORLAR"

Mesut S. de bu sırada telefonuyla çekim yaparak o anları kaydetti. Görüntülerde aracın üzerindeki Mesut S. çekiciye yükleniyor. Bu sırada 'Haksız yere aracımı bağlıyorlar' diye bağıran sürücü, çekici üzerinde otoparka kadar gidiyor.

Beşiktaş'ta şoför, aracı çekilince otomobilinin üzerine çıktı

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