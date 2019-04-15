taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.80375
Euro
6.5683
Altın
1286.155
Borsa
96134.66
Gram Altın
239.825

Aracı zarar gördü diye ağlayan kadın muhabirleri tehdit etti

Aksaray'da çarptığı yayanın aracına zarar verdiğini söyleyip ağlayan kadının, haberi yapan muhabirleri tehdit ettiği belirtiliyor.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 14:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İki gün önce Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Yan Yol Terminal Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Menşure Nur Y. (23) idaresindeki 51 AAH 718 plakalı otomobil, otogara yolcu bıraktıktan sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmek isteyen 45 yaşındaki Ayşe A.'ya çarptı.

Aracı zarar gördü diye ağlayan kadın muhabirleri tehdit etti

Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kadın sürücü, "Arabam ne hale geldi." diye gözyaşı döktü.

Yayaya çarpan sürücü arabası için ağladı VİDEO

Sürücünün bu tavrı kamuoyunda büyük tepki gördü. Daha sonra olayı haberleştiren muhabirlerin tehdit edildiği iddia edildi.

Aracı zarar gördü diye ağlayan kadın muhabirleri tehdit etti

"KAMUOYUNU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İHA'nın Aksaray muhabiri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Otogar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan sürücü ve yakınları tarafından sürekli tehdit almaktayız. Bilinmelidir ki, mesleğimizi düzgünce yaptığımız sürece hiçbir tehdit ve baskı bizleri yıldıramayacak. Yine kamuoyunu net bir şekilde aydınlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aracı zarar gördü diye ağlayan kadın muhabirleri tehdit etti

Aracı zarar gördü diye ağlayan kadın muhabirleri tehdit etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

540
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

161
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

436
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

146
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

51
İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

210
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir