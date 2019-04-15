Aracı zarar gördü diye ağlayan kadın muhabirleri tehdit etti

İki gün önce Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Yan Yol Terminal Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Menşure Nur Y. (23) idaresindeki 51 AAH 718 plakalı otomobil, otogara yolcu bıraktıktan sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmek isteyen 45 yaşındaki Ayşe A.'ya çarptı.

Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kadın sürücü, "Arabam ne hale geldi." diye gözyaşı döktü.

Yayaya çarpan sürücü arabası için ağladı VİDEO

Sürücünün bu tavrı kamuoyunda büyük tepki gördü. Daha sonra olayı haberleştiren muhabirlerin tehdit edildiği iddia edildi.

"KAMUOYUNU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İHA'nın Aksaray muhabiri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Otogar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan sürücü ve yakınları tarafından sürekli tehdit almaktayız. Bilinmelidir ki, mesleğimizi düzgünce yaptığımız sürece hiçbir tehdit ve baskı bizleri yıldıramayacak. Yine kamuoyunu net bir şekilde aydınlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.