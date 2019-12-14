Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı

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İlber Ortaylı'dan Nobel'e gönderme

İlber Ortaylı, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Avusturyalı yazara ilişkin, "Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz" dedi.