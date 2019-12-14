taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı

Boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen araç sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı.

DHA | 14.12.2019 - 18:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ın Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde, otomobilini boyatan ismi öğrenilemeyen bir kişi, boyanın renk tonunu beğenmedi.

TAMİRHANE SAHİBİNİ VURDU

Tamirhane sahibiyle tartışan kişi, bugün arkadaşlarıyla sanayi sitesine geldi. Çıkan tartışmada, araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat Gülle sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle sol omzundan yaralandı.

Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı -1

3 KİŞİ YARALANDI

Cihat Gülle'nin oğlu Çağan Gülle ise darbedilmesi sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı -2

Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı -3

Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı -4

Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı -5

Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı -6

Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı -7

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

474
Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

126
Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

1108
CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

586
Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

594
Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

102
Meclis'te rakı festivali tartışması

Meclis'te rakı festivali tartışması

343
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir