Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı

Zonguldak'ın Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde, otomobilini boyatan ismi öğrenilemeyen bir kişi, boyanın renk tonunu beğenmedi.
TAMİRHANE SAHİBİNİ VURDU
Tamirhane sahibiyle tartışan kişi, bugün arkadaşlarıyla sanayi sitesine geldi. Çıkan tartışmada, araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat Gülle sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle sol omzundan yaralandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Cihat Gülle'nin oğlu Çağan Gülle ise darbedilmesi sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.