Aracın çarptığı adam düşüp öldü

Olay, saat 00.30 sıralarında Yusufeli-Artvin kara yolu, Ahlat mevkiinde meydana geldi. İlçeden evine gitmek için yol kenarında yürüyen Mehmet Alkan'a, seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç çarptı.

BİR METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Alkan, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metrelik yükseklikten, yolun alt kısmında yer alan Çoruh Nehri'ne düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyu sürdükleri arama kurtarma çalışmalarından sonuç alamadı.

Sabah saatlerinde, ekiplerce yeninden başlatılan arama çalışmalarında Alkan'ın cansız bedeni, nehirde kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. AFAD ve dalgıç ekipleri, Alkan'ın cansız cesedinini bulunduğu yerden çıkardı.

Savcılık incelemesinin ardından, Alkan'ın cansız cesedi, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, olaya karışan araç ve sürücünü yakalamak için de çalışma başlattı.





















