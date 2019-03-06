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Aracın lastiğini patlatıp 40 bin lira çaldılar

Adana'da bir otomobilden para çalan hırsızlar, yakalandıktan sonra suçunu inkar etti.

DHA | 06.03.2019 - 09:52..
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Olay, 26 Şubat saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçılık yapan Recep İpek, cadde üzerindeki bankadan para çekmek üzere otomobilini yol kenarına park etti.

200 METRE SONRA DURDU

Hesabından 40 bin lira para çektikten sonra aracına binen İpek, 200 metre ilerledikten sonra sağ arka lastiğin patlak olduğunu fark etti. Otomobilden inen İpek, lastiği değiştirdiği sırada yoldan geçen Asım A., yardım etmek istediğini söyledi.

Aracın lastiğini patlatıp 40 bin lira çaldılar

ÖN KOLTUKTAN ÇALDILAR

Yardım teklifini kabul eden İpek, yedek lastiği çıkarmak için otomobilin bagajına yöneldi. Asım A., bu sırada ön koltukta içinde 40 bin lira bulunan poşeti alıp, kaçmaya başladı. Parasının çalındığını fark eden İpek, bir süre şüphelinin koşsa da yakalayamadı.

Durumu polise bildiren İpek, olayın şokunu atlatamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean  yansıdı.

40 bin lirayı çaldı yakalanınca teslim etti VİDEO

YOLDA BULDUM

Çaldığı parayla yakalanan Asım A., hırsızlık yapmadığını ve parayı yolda bulduğunu ileri sürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen Asım A., görüntü alan gazetecilere, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü." dedi. Asım A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Aracın lastiğini patlatıp 40 bin lira çaldılar

Aracın lastiğini patlatıp 40 bin lira çaldılar

Aracın lastiğini patlatıp 40 bin lira çaldılar

Aracın lastiğini patlatıp 40 bin lira çaldılar

Aracın lastiğini patlatıp 40 bin lira çaldılar

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