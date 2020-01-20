Aracına bağladığı atları sürükledi

Bursa şehir merkezinde, Odunluk Mahallesi istikametine seyreden otomobile 4 atı iple bağlayan sürücü, atları arkasında sürüklemeye başladı.
VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ, ORTADAN KAYBOLDU
Dört atı şehrin göbeğinde, trafiğe aldırış etmeden asfaltın üzerinde metrelerce koşturan vicdansız sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.
Asfaltın üzerinde koşturulan atlar çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Otomobile bağlanan atlar asfaltta metrelerce koşturuldu VİDEO