İstanbul Eyüpsultan'da 25 yaşındaki Ali Şengül evinden çıkarak cadde üzerinde park halinde olan aracının yanında geldi.

Aracına binmek üzereyken cadde de hızla ilerleyen bir otomobil, Şengül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şengül havaya fırlayarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Şengül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracına binmeye çalışırken kazaya maruz kaldı VİDEO







































