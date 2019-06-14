taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8928
Euro
6.6304
Altın
1352.89
Borsa
90580.35
Gram Altın
256.601

Aracına erik atan çocuğu döven kişiye tahliye

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu feci bir şekilde döven Ufuk Özdoğru, mahkemede pişman olduğunu söyledi.

İHA | 14.06.2019 - 15:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Aracına erik atan çocuğu döven kişiye tahliye

Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı için 11 yaşındaki çocuğu döven Ufuk Özüdoğru hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ufuk Özüdoğru hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından dolayı tutuklama kararı da çıkmıştı.

Aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü VİDEO

Bugün davanın ilk celsesi gerçekleştirildi.

PİŞMANIM DEDİ

Duruşmada Ufuk Özüdoğru, çocuğun aracına taş attığını zannettiğini öne sürdü. Çocuğu ormana götürmediğini söyleyen Özdoğru, yaptıklarından pişman olduğunu belirtti.

AĞLAYARAK ANLATTI

Dayak yiyen çocuk mahkemede yaşadıklarını ağlayarak anlattı.

Ancak ilk celsede Ufuk Özdoğru'ya tahliye kararı çıktı.

Aracına erik atan çocuğu döven kişiye tahliye

Aracına erik atan çocuğu döven kişiye tahliye

Aracına erik atan çocuğu döven kişiye tahliye

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

207
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

232
Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

80
Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

120
Amerika ile İran yine birbirini suçladı

Amerika ile İran yine birbirini suçladı

142
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

111
Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir