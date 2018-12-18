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Aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti

Taksici, aracında bir turistin unuttuğu içerisinde 12 bin 500 dolar çantayı sahibine ulaştırdı.

DHA | 18.12.2018 - 22:07..
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Aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti

İstanbul Esenyurt'ta Ömer Ekin adlı taksici, taksisinde temizlik yaparken bir müşterisi tarafından arka koltukta çanta unutulmuş olduğunu fark etti.

Çantaya bakan taksici Ekin, içerisinde 12 bin 500 dolar, telefon ve pasaport olduğunu gördü. Ekin, pasaporttaki fotoğrafa baktığında aracına son olarak binen turisti hatırladı.

Aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti

Aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti VİDEO

MÜŞTERİYİ BIRAKTIĞI ADRESE GİTTİ

Müşteriyi bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerinin yardımıyla turiste ulaştı. Ekin, sitenin güvenlik görevlilerinin yanında çantayı sahibi olan turiste teslim etti. Kaybettiği çantasına kavuşunca sevinen turist, taksiciye teşekkür etti.

Aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti

Aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti

Aracında bulduğu parayı sahibine teslim etti

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