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Aracından uyuşturucu ve tabanca çıkan kişi tutuklandı

Kütahya'da durdurulan araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile aracında 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 11 gram uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

İHA | 02.12.2019 - 15:52..
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

UYUŞTURUCU VE TABANCA BULUNDU

Tavşanlı’dan şehir girişindeki polis noktasında ’dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracı takibe alan ekipler, otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Sürücünün üst aramasında, ruhsatsız tabanca ile aracında 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 11 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Aracından uyuşturucu ve tabanca çıkan kişi tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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