İstanbul Kağıthane’de, markette alışveriş yaparken aracının çekildiğini gören kadın, koşarak aniden yola atladı.

Aracının yanına gitmeye çalışan kadına bu sırada, caddede seyreden bir otomobil çarptı.

AYAĞI KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle birkaç metre yere savrularak yaralanan kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Kazanın ardından, kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın daha sonra, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Etfal Hamidiye Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu ViDEO

''KAZAYA ÇEKİCİ SEBEP OLDU''

Kaza hakkında konuşan İbrahim Şentürk, “Çekiciler durağa otobüs yanaşmadığı halde park sıkıntısı olan bu caddede sürekli olarak anında aracı götürüyorlar. Kadın markete alışverişe girmiş. Alışveriş esnasında trafik çekicisi arabayı götürürken, kadın arabaya müdahale etmek istiyor. O arada da hiç suçu olmayan biri, kadına vurmuş. Kazaya trafik çekicisi sebep oldu. Daha önce de aynı olaylar oldu. İçerisinde 3 yaşında çocuk olan bir otomobili de götürdüler. Bizim şoförlerimizin hiçbiri yaya kaldırımının ne anlama geldiğini bilmiyor. Buna yayalar da dahildir. Sürücüler, yayalar geçerken üzerine sürüyorlar. dedi.





SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İşlemlerin ardından otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.