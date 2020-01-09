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Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden koştu

Yozgat'ta, otomobilinin hareket ettiğini gören sürücünün, aracın peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 09.01.2020 - 17:08..
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Yozgat'ın Köseoğlu Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun araç yıkama bölümüne giden ve otomobilinden el frenini çekmeden pak edip inen sürücü, bir anda otomobilinin geri geri gittiğini gördü.

OTOMOBİLİN PEŞİNDEN METRELERCE KOŞTU

Otomobilinin peşinden koşmaya başlayan sürücü, otomobili durdurmayı başaramadı. Otomobil refüje çarparak durabildi.

Anayolda o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi.

Otomobil sürücüsü yolun ortasında duran aracını çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden koştu VİDEO


Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden koştu

Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden koştu

Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden koştu

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