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Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Ailesinin gözleri önünde aracını baraj gölüne süren şahsın cansız bedenini dalgıçlar sudan çıkarttı.

İHA | 17.06.2019 - 20:25..
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Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi gölde boğularak öldü.

Osman T. isimli şahıs minibüsle Derbent Baraj Gölü’ne geldi. Araçta bulunan ailesini "Biraz hava alacağım" diye indiren evli ve 3 çocuk babası Osman T. sonra minibüse binip aracı çalıştırdı ve baraj gölüne uçtu.

CANSIZ BEDENİNİ SUDAN ÇIKARTTILAR

Minibüsün baraja düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelerek güvenlik önlemi alan jandarma, deniz polisi ve sahil güvenlikten yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıçlar kısa sürede minibüse ulaşarak Osman T.’nin cansın bedeni sudan çıkarttı.

Olay yerinde yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldular. Ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

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