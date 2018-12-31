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Aracıyla kovaladığı kadına kaza yaptırdı

Aracıyla önündeki otomobile kaza yaptıran adam dehşet saçtı.

İHA | 31.12.2018 - 13:42..
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Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde meydana geldi. Levent B. yönetimindeki 34 EU 9589 plakalı otomobil, yol boyunca bir kadının kullandığı 34 KT 049 plakalı aracı takip etti. Kadının aracına çarpmaya başlayan sürücü, otomobili durdurmaya çalıştı.

Aracıyla kovaladığı kadına kaza yaptırdı VİDEO

DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI

Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Araç apartman ve kaldırım arasındaki boşlukta askıda kalırken, araçtan inen kadının yanındaki şahıs koşarak olay yerinden kaçmaya başladı.

Kazaya neden olan öfkeli adam ise kaçan kişiyi kovalasa da yakalayamadı.

Aracıyla kovaladığı kadına kaza yaptırdı

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ardından olay yerine geri dönen öfkeli adam, bu kez kadına yöneldi. Bir iş yerine sığınan kadını kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan kadın, bir iş yerine sığındı.

Aracıyla kovaladığı kadına kaza yaptırdı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşet, güvenlik kameralarına da yansıdı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Doğalgaz kutusunun zarar görmesi nedeniyle bölgeye itfaiye ve doğalgaz ekipleri de çağrıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, adamı ve kadını ifadesini almak için karakola götürdü.

Araçlar ise çağrılan çekici ile otoparka kaldırıldı. Olaya tanık olan bir vatandaş, “Arkadan birbirlerine girmişlerdi. Hızlı bir şekilde vura vura geldiler birbirlerine. Buraya gelmiş, daha sonra binaya girmiş” dedi.

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