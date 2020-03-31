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Tuzla'da yaşlı adam sokak yasağını ihlal etti

Koronayla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı adam, “Sokağa çıkmıyorum,şehirlerarası evime gidiyorum.” dedi.

İHA |
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Tuzla'da yaşlı adam sokak yasağını ihlal etti

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Bazı kişilerin bu yasağa uyduğu görülürken, bazı kişiler de kuralı ihlal etmeye devam ediyor.

YAŞLI ADAM VE EŞİ YASAĞI İHLAL ETTİ

İstanbul Tuzla'da trafik polisleri ekipleri Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları kontrol ederek, vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Denetimler sırasında durdurduğu sürücünün yaşının 76, yanındaki eşinin de 71 yaşında olduğu tespit edilerek, yasağı ihlal ettiği belirlendi.

76 yaşındaki adam: Şehirlerarası evime gidiyorum

"ŞEHİRLERARASI EVİME GİDİYORUM"

İzin belgeleri bulunmayarak yolculuk yapan yaşlı çifte Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesildi.

Balıkesir’deki evlerine gittiklerini belirten yaşlı adam, “Parkta oturmuyorum, sokağa çıkmıyorum. Ben şehirlerarası evime gidiyorum. Oğlumdaydım şimdi evime gidiyorum.” dedi.

Tuzla'da yaşlı adam sokak yasağını ihlal etti

Tuzla'da yaşlı adam sokak yasağını ihlal etti

Tuzla'da yaşlı adam sokak yasağını ihlal etti

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