Araçları bozulan Çorumluların pratik çözümü şaşırttı

Otomobili kaldırıp 180 derece çeviren tam 9 kişi, arabaya binerek yoluna devam etti. İlginç anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına takıldı.

ARACI TERS ÇEVİRİP, 9 KİŞİ İÇİNE DOLUŞTULAR

İlginç görüntüler Alaca ilçesinde kayıtlara geçti. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 9 genç bir otomobile binmeye çalışıyor. Otomobile 6 kişi binmeyi başarırken, dışarıda kalan üç kişi de bagajın içerisine oturdu.

Otomobil hareket edecekti ancak bir türlü geri manevra yapamadı. Bunun üzerine tekrar otomobilden inen 9 genç arabayı kaldırarak ters istikamete çevirdi. Aynı şekilde yeniden otomobile binen 9 kişi yola çıkarak gözden kayboldu.

Çorum'da 9 kişinin bindiği arabanın geri vitesi bozulursa - TIKLA İZLE







