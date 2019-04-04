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Araçları bozulan Çorumluların pratik çözümü şaşırttı

Alaca ilçesinde geri vitesi bozulan bir otomobil, gençlerin pratik zekası ile park yerinden çıkarıldı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 09:16..
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Otomobili kaldırıp 180 derece çeviren tam 9 kişi, arabaya binerek yoluna devam etti. İlginç anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına takıldı.

ARACI TERS ÇEVİRİP, 9 KİŞİ İÇİNE DOLUŞTULAR

İlginç görüntüler Alaca ilçesinde kayıtlara geçti. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 9 genç bir otomobile binmeye çalışıyor. Otomobile 6 kişi binmeyi başarırken, dışarıda kalan üç kişi de bagajın içerisine oturdu.

Otomobil hareket edecekti ancak bir türlü geri manevra yapamadı. Bunun üzerine tekrar otomobilden inen 9 genç arabayı kaldırarak ters istikamete çevirdi. Aynı şekilde yeniden otomobile binen 9 kişi yola çıkarak gözden kayboldu.

Çorum'da 9 kişinin bindiği arabanın geri vitesi bozulursa - TIKLA İZLE


Araçları bozulan Çorumluların pratik çözümü şaşırttı

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