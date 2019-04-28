Araçta sıkışan kadın, 2 saatlik çabayla kurtarıldı

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinden İskitler istikametine seyreden 06 DU 9513 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle Beşevler istikametine dönüşte bulunan karayolları levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan E.E. isimli kadın ise araçta sıkıştı.

YARALILARDAN BİRİ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı iki kişiyi hastaneye ederken, araçta sıkışan E.E. için de kurtarma çalışması başlattı.

2 SAATLİK TİTİZ ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Yaralı E.E., ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaklaşık iki saatlik bir operasyon ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçtan çıkarılan E.E. de hastaneye sevk edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.