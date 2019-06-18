Araçtan elleriyle çıkardığı yılanı itfaiyeye teslim etti

Park halinde bulunan Tamer Kılıç'a ait otomobilin tampon kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Adrese gelen itfaiye ekibi, arka sağ lastiğin üst tarafında olduğu belirlenen yılanı çıkaramadı.

Otomobil tamponundaki yılanı elleriyle çıkardı VİDEO





"ONA SEVDİĞİNİ HİSSETTİRECEKSİN"

Bu sırada otomobilinin yanına gelen 48 yaşındaki çiftçi İsmail Kara, lastik ile tampon arasında gezen yılanı, elleriyle tutup çıkardı.

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı öpen ve boynuna dolayan Kara, kendisini korkuyla izleyen kalabalığa, "Yılana yaklaşmasını bileceksin. Ona sevdiğini hissettireceksin. Ben, yılandan hiç korkmam" dedi.

İsmail Kara, yılanı daha sonra itfaiye ekibine teslim etti.













