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Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı romanı hakkında kısa söyleşi

Buket Kemiksizin yükseklisans tez çalışması olarak başladığı bu yolculuk şimdi bir romana dönüştü…

Özel İçerik | 01.06.2019 - 14:13..
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Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı

Buket Kemiksiz, Tarih Bölümü’nde okurken tarihi romanlara olan özel ilgisinden yola çıkarak tarih ve edebiyatı buluşturduğu bir yükseklisans tezi hazırladı. Bu konudaki çalışması Cengiz Dağcı’nın romanları ile şekillendi. Şimdi ise bu çalışma “Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı” adını taşıyan bir  roman oldu…

Romanını, Buket Hanım’dan dinleyelim o halde…

Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı romanı hakkında kısa söyleşi

ÇALIŞMAMIN GURURNU HİSSETTİM


- Yazım sürecinden bahsedelim mi biraz? Tarih özel ilgi alanınız mıydı?

Çocukluğumdan itibaren tarihi romanlara karşı ayrı bir alakam vardı. Bu alaka, üniversitede tarih bölümünü okurken daha da arttı. Tarih edebiyat ilişkisi ilgimi çektiğinden, bu konuda yapabileceğim çalışmayı Cengiz Dağcı’nın romanları ile somutlaştırabileceğimi düşündüm. Bu sebeple dikkatimi Cengiz Dağcı’nın tarihi romanlarında işlediği özellikle Sovyet dönemi Kırım tarihi ile ilgili çalışmalara yoğunlaştırdım. Sonuçta gerçekçi romanlarıyla ön plana çıkan Cengiz Dağcı’nın eserlerinde bu döneme ait tarihi konuları geniş bir şekilde yansıttığını tespit ettim. Böylece tarihin edebi eserlere, bir yazarın muhayyilesine nasıl yansıdığını görebilecektim.

Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı romanı hakkında kısa söyleşi

- Araştırma süreciniz nasıldı?

Ancak çalışmaya başladığımda böyle bir araştırmanın kolay olmadığını gördüm. Tezimin konusunu söylediğim bazı arkadaşlarım, hatta akademisyenlerin konuyu yadırgadığını hissettim. Çünkü bir tarih öğrencisinin tarihi de olsa romanlar üzerine YL tezi yapması alışılmış bir durum değildi. Bunlar bazen beni tez konusunda tereddüte düşürmedi değil. Bu durumda beni yüreklendiren danışman hocam Prof. Dr. Abdulvahap Kara oldu. Kendisinin Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasındaki Bir Yazar Cengiz Dağcı adlı çalışmasını örnek göstererek yılmadan çalışmalarıma devam etmemi tavsiye etti. Cengiz Dağcı ve eserleri üzerine çalışmalarım ilerledikçe tarih edebiyat ilişkisini inceleme açısından Cengiz Dağcı ve Kırım tarihi tercihimin doğru olduğuna kanaatim de pekişti. Tez savunmamın başarılı geçmesinin ardından, bunu izleyen günlerde, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları’nın yüksek lisans tez çalışmamı kitap haline getirerek yayımlaması ise, çalışmamın gururunu hissetmemi sağladı. İşte Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı isimli kitabımın hikayesi de böylelikle mutlu sonla noktalanmış oldu.

Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı romanı hakkında kısa söyleşi

- Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Çalışmalarım sırasında benden yardımlarını esirgemeyen ve her zaman yol gösteren, yaptığım hatalar karşısında sürekli sabırlı olan değerli hocam Prof. Dr. Abdulvahap Kara’ya katkılarından dolayı teşekkür eder sonsuz saygılarımı sunarım.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Buket Kemiksiz: Teşekkür ederim.

Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı romanı hakkında kısa söyleşi

ARAFTA BİR SÜRGÜN CENGİZ DAĞCI

Bir tarihçinin gözüyle edebî eserler, tarihi aydınlatmaları bakımından büyük önem taşırlar. Olayların canlı şahitliğini yapan bir yurttaşın kaleminden dökülenleri okumak, tarihî hadiselerin insanların zihinlerinde ne gibi etkiler bıraktığını anlamamızı sağlar. 
Bu kitabımızda hayatını ve eserlerini Kırım'a adamış ünlü yazar Cengiz Dağcı'nın romanlarında Kırım Türklerinin XX. yüzyılda yaşadıkları, Sovyet baskısı, II. Dünya Savaşı'nın etkileri, 1944 Sürgünü ve SSCB'nin çöküşünden sonra vatana dönüş mücadeleleri, tarihsel perspektifle irdelenmiştir.
Savaş sonrası yazılarını Londra'da kaleme almak zorunda kalan ancak vatanını kalbinde yaşatan Kırım'ın ebedi sesi Cengiz Dağcı'nın eserlerinde Kırım tarihinin yansımaları, romanlarında anlattığı dönemin adeta fotoğrafını çekiyor ve arafta kalmış sürgün bir yazarın eserleri ışığında okuyucuya sunuluyor.

(Tanıtım Bülteninden)

Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı romanı hakkında kısa söyleşi

Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı

Buket Kemiksiz

Türk Eğitim Vakfı Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

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