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Arakan'da Müslümanları öldüren askerlere erken tahliye

Myanmar'ın Arakan eyaletinde, 10 Müslüman erkeği öldürdüğü için 10 yıl hapis cezası alan 7 askerin, erken tahliye edildiği ortaya çıktı.

REUTERS | 27.05.2019 - 23:56..
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Inn Din köyündeki katliam hakkında ilk haberi yapan Reuters ajansı, 2018'de ceza alan askerlerin, aynı yılın kasım ayında serbest bırakıldığını bildirdi.

Ajansa konuşan askerlerden biri, serbest bırakıldığını doğruladı, ancak "Çenemizi kapamamız söylendi." diyerek başka yorum yapmadı.

Cezaevi yetkilisinin yaptığı açıklamada ise askerlerin, "artık hapiste olmadığı" ifade edildi, ancak daha fazla bilgi verilmedi.

Arakan'da Müslümanları öldüren askerlere erken tahliye

BİNLERCE İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ, 10 BİNLERCE İNSAN SÜRÜLDÜ

Myanmar'ın batısındaki Arakan eyaletinde yaşayan azınlık Rohingya Müslümanlarına yönelik 2017'de başlatılan askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda kişi ölmüş, evlerini terk etmeye zorlanan 700 bin kişinin önemli bir kısmı ise kuzey sınırını geçerek komşu Bangladeş'e sığınmıştı.

Arakan'da Müslümanları öldüren askerlere erken tahliye

KATLİAMI ORTAYA ÇIKARAN MUHABİRLER TUTUKLANDI

Inn Din köyündeki katliamı ortaya çıkaran Reuters muhabirleri Wa Lone ile Kyaw Soe Oo, Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlâl etmekle suçlanarak eylül ayında 7 yıl hapse mahkum edilmişlerdi.

Askerlerin ve diğer güvenlik güçlerinin katliamdaki rolü, bu iki gazetecinin ulaştığı fotoğraflarla ilk kez kanıtlanmıştı.

Arakan'da Müslümanları öldüren askerlere erken tahliye

500 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

İki gazeteci, 500 gün tutuklu kaldıktan sonra Devlet Başkanı Win Myint'in çıkardığı aftan yararlanarak, mayıs ayı başlarında serbest bırakılmıştı.

Myanmar ordusu, Arakan eyaletindeki militanlara karşı savaştıklarını söylüyor, ancak insan hakları grupları binlerce sivilin öldürüldüğünü kaydediyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun yaptığının "tipik bir etnik temizlik örneği" olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'ın fiili lideri Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin, ülkesinde yaşananlara sessiz kalarak önceden savunduğu değerlere "ihanet ettiğini" söylemişti.

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