Araklı felaketinde ölen şahsın sele kapılma anı ortaya çıktı

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin, arama çalışmaları sürüyor.

8 kişinin hayatını kaybettiği selde büyük zarar gören Çamlıktepe Mahallesi'nde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir (66), derenin yükselen suyuna karşı koyamadı.

SEL SULARINA KAPILDI GİTTİ, HAYATINI KAYBETTİ

Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, o dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.

O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Araklı felaketinde ölen şahsın sele kapılma anı









