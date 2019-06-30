Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu.

Heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı.

Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi.

Sele kapılan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı, 2 kişinin arama çalışmaları halen devam ediyor.

SELDE 11 BİNA YIKILDI, 14 BİNA HASAR ALDI

Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar aldı, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

Araklı’da selde hasar gören okul yıkıldı ViDEO

DERE YATAĞINDAKİ OKUL YIKILIYOR

Selde, içerisindeki 10 kişinin son anda üst katlara kaçarak kurtulduğu Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da büyük hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Mahallede sel anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bölgeyi ziyareti sırasında yıkılacağını açıkladığı dere yatağındaki okul binası için harekete geçildi. Boşaltılan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. 2000 yılında inşa edilen binada, 180 kadar öğrenci, eğitim öğretim görüyordu.

KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir’i (16) arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına 301 kişilik ekip katılıyor.















