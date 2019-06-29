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Araklı'da selin vurduğu bölge taşınıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinden en çok etkilenen Çamlıktepe Mahallesi boşaltılıyor.

DHA | 29.06.2019 - 17:57..
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Sel afeti sırasında helikopterle tahliye edilerek kurtarılanlar, sel sularının çekilmesi ile döndükleri mahallede boşaltma kararı verilen evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalışıyor.

Araklı'da selin vurduğu bölge taşınıyor

MAHALLE TAŞINIYOR

Trabzon’da, 18 Haziran’da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi.

Araklı'da selin vurduğu bölge taşınıyor

Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı.

Araklı'da selin vurduğu bölge taşınıyor

Sel felaketinin yaşandığı bölgede 2 kişinin arama faaliyeti halen devam ediyor.

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