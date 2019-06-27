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Araklı'daki selde bir tek tarihi köprü sağlam kaldı

Trabzon Araklı'daki sel felaketinde taşan sular önüne gelen her şeyi yıkarken, bir tek Karadere üzerindeki tarihi köprü ayakta kaldı.

İHA | 27.06.2019 - 11:06..
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Trabzon'un Araklı ilçesindeki şiddetli yağışlar sonrası 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına, 10'uncu gününde de devam edildi.

Araklı'daki selde bir tek tarihi köprü sağlam kaldı

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Evleri yıkan, iş makinelerini yutan sel sularında Karadere üzerindeki tarihi köprünün tek parça olarak ayakta kalması, görenler tarafından hayretle karşılandı.

Araklı’daki sel her yeri yıktı, bir tek taş köprü ayakta kaldı İZLE

"ŞAŞILACAK BİR DURUM"

Köprüyü görüntüleyen Fatih Alemdar isimli vatandaş, "Sel olan yerin az aşağısında bulunan tarihi köprü, gelen taşlarla dolmasına rağmen tek parça olarak ayakta, şaşılacak bir durum." dedi.

Araklı'daki selde bir tek tarihi köprü sağlam kaldı

Öncesi

Araklı'daki selde bir tek tarihi köprü sağlam kaldı

Sonrası

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